Cesvob Irpinia Sannio, Raffaele Amore è il nuovo presidente (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Raffaele Amore è il nuovo presidente del CSV Irpinia Sannio, nato il primo gennaio a seguito del processo di fusione per accorpamento del Cesvob di Benevento al CSV Irpinia Solidale di Avellino e che ha visto confluire nel nuovo soggetto 317 enti del terzo settore delle province di Avellino e Benevento. Nel corso del primo consiglio direttivo del CSV Irpinia Sannio che ha visto l’elezione a presidente di Raffale Amore sono stati scelti anche il nuovo vicepresidente Marco Curcio ed il nuovo tesoriere Giuseppe Festa. Il consiglio direttivo ha inoltre designato come nuovo direttore Maria Cristina Aceto. Il progetto di fusione che ha portato alla costituzione del CSV Irpinia Sannio non è altro che la conseguenza di quanto stabilito dalla Comunicazione 32/2018 dell’Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato ... anteprima24

