C’è posta per te, Mara Venier rivela: ‘I regali dei vip li paga Maria De Filippi’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sabato 18 gennaio a C’è posta per te è stato ospite un giovane ragazzo Milo, un ragazzo padre, la cui fidanzata e madre di sua figlia è morta tragicamente in un incidente stradale. Ma nella difficile situazione in cui si è trovato dopo questo terribile lutto è stato accolto e amato come un figlio dalla famiglia di lei che ha deciso di riversare su Milo tutto l’amore che provavano per la figlia. Un amore vero e un aiuto concreto per crescere la bambina. Milo ha chiesto quindi aiuto a Mara Venier, ospite della puntata, per dire ai suoceri e al cognato quando per lui siano indispensabili e quando vuole loro bene. Alla fine del toccante racconto zia Mara si avvicina alla famiglia con una busta e anche per stemperare il momento commovente dice “È un regalo di zia Mara per tutta la famiglia, vi mando tutti e 5 in crociera decidete voi dove, vengo anche io dai, dove andiamo? ... tvzap.kataweb

