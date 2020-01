Caso Gregoretti | Salvini | “Per la libertà sono pronto alla prigione”

Caso Gregoretti - atto primo : il voto della Giunta su Matteo Salvini. Il leader della Lega : “Pronto alla prigione” : Il voto della Giunta su Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. Il leader della Lega chiede di andare a processo e rilancia: “Sono pronto alla prigione”. Va in scena alla Giunta per le immunità del Senato il primo atto del Caso Gregoretti. Una replica del Caso Diciotti, se vogliamo. Ora come allora, su Matteo Salvini pende una richiesta di autorizzazione a procedere per aver negato lo sbarco a oltre 100 persone che si trovavano a ...

Oggi al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere contro Salvini per il Caso Gregoretti. Il Capitano continua a fare il martire : “Processatemi. In un Paese normale sarei stato premiato” : La Giunta delle immunità del Senato voterà Oggi (alle 17) l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso del sequestro della nave “Gregoretti” della Guardia Costiera. E’ quanto ha deciso la Giunta per il regolamento, venerdì scorso, approvando l’ordine del giorno del centrodestra. Ai voti andrà la relazione del presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, che si è già espresso contro l’autorizzazione a procedere ...

Caso Gregoretti - Matteo Salvini alla Lega : “Mandatemi a processo” : Matteo Salvini ha deciso: chiederà ai senatori della Lega di esprimere voto favorevole al processo per il Caso Gregoretti, la nave militare italiana con 131 migranti a bordo a cui fu negato lo sbarco, nel luglio scorso, quando era ministro dell’Interno nel primo governo Conte. Il leader della Lega è al centro di un aspro dibattito da mesi, e ha sempre difeso il suo operato sostenendo di aver agito con il consenso dell’intero esecutivo. Indagato ...

Caso GREGORETTI/ Da Tangentopoli a Clinton e Trump : tutto si lega - o quasi - : Negli Stati Uniti si gioca una battaglia decisiva per la democrazia presidenziale. Cioè per non diventare come l'Italia. Ecco perché

Caso Gregoretti - Salvini anticipa la mossa : niente alibi - sì al processo : E' una vera e propria sfida quella di Salvini alla vigilia del voto in Giunta sul 'Caso Gregoretti'. Una partita che si gioca ormai da giorni tra continui tatticismi. La maggioranza minaccia di non partecipare ai lavori? E allora il leader del partito di via Bellerio spariglia le carte, tenta di rovesciare il tavolo: mi votera' contro la Lega. Il ragionamento e' soprattutto legato ai numeri. Quelli dell'Aula non sono sufficienti per 'salvare' il ...

Vittorio Feltri sul Caso Gregoretti : "Processano Matteo Salvini per disperazione di genere elettorale" : Domani Matteo Salvini sarà giudicato dalla giunta parlamentare che dovrà decidere se costui vada processato per aver impedito alla nave Gregoretti di vomitarci addosso un carico di immigrati raccattati in mare. Però i partiti di maggioranza non sono d'accordo sui tempi del procedimento: avrebbero pr

Caso Gregoretti - Mattia Santori : «Voterei tutta la vita per il processo a Salvini» : «Sì al processo» per Matteo Salvini sul Caso Gregoretti. È questa la posizione del volto delle Sardine Mattia Santori che, interpellato sul tema, precisa comunque di aver rilasciato questa dichiarazione «a titolo personale». Santori ha parlato a margine della manifestazione in corso a Bologna per la chiusura della campagna elettorale delle regionali in Emilia Romagna. «Noi da ottimi spettatori – ha aggiunto – amiamo osservare ...

