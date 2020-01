Caso Gregoretti-Salvini, caos sul voto in Giunta. La maggioranza pronta a disertare la riunione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Caso Gregoretti-Salvini, caos sul voto in Giunta. La maggioranza pronta a disertare la riunione È previsto per oggi alle ore 17 il voto della Giunta Immunità del Senato sul Caso Gregoretti-Salvini. Ieri il leader della Lega ha annunciato che chiederà di essere processato. “Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte”, ha detto. Ma il rischio è che la maggioranza diserti l’appuntamento. I capigruppo di Pd, Iv, M5s e Leu si incontreranno in Senato alle 15.30 per decidere la linea da tenere, secondo quanto rivelano fonti giallorosse. L’orientamento della maggioranza al momento è quello di non presentarsi alla riunione, in polemica con la forzatura compiuta sulla convocazione odierna. Durante la Giunta del regolamento di venerdì, infatti, la presidente forzista del Senato, Alberti Casellati, ha fatto prevalere la destra con il suo voto. Non ... tpi

