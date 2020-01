Bufera su Harry e Meghan Markle, parla per la prima volta il Principe: ecco cosa ha detto (Di lunedì 20 gennaio 2020) La vincenda che vede protagonisti il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle ha fatto il giro del mondo. I due, infatti, hanno deciso di “divorziare” dalla Royal Family e di allontanarsi per sempre da Buckingham Palace. I due hanno dichiarato di volersi trasferire per buona parte dell’anno in Canada (pur facendo ritorno di tanto in tanto in Inghilterra) insieme al piccolo Archie. Inoltre hanno dichiarato di voler rinunciare ai loro titoli regali, pur supportando la corona. Fino ad ora non si avevano avuto comunicazioni ufficiali (a parte quella del “divorzio” da parte del Principe Harry e della moglie Meghan. Ieri sera, però, mentre Harry presenziava alla cena dei membri della Sentebale (una organizzazione di beneficenza impegnata nella lotta contro l’HIV), il Principe ha rotto ufficialmente il silenzio. Il Principe Harry ha spiegato ... trendit

