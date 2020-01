Barbara D’Urso lapidaria contro Taylor Mega: su Instagram la sua furiosa reazione. (Di lunedì 20 gennaio 2020) Taylor Mega e il suo vizietto di fare il dito medio in tv e sui social. Ma stavolta la reazione di Barbara d’Urso è stata lapidaria. Taylor Mega (foto Instagram ) Eccola la foto che ha fatto infuriare Barbara D’Urso. Si vede chiaramente Taylor Mega fare il dito medio davanti ad una camionetta della polizia. Per questo motivo Barbara D’Urso l’ha gentilmente salutata durante la trasmissione Live non è la D’Urso specificando che, nel caso la foto fosse stata realmente fatta, di non volerla più nelle sue trasmissioni, a prescindere dai suoi nuovi impegni lavorativi. In realtà l’influencer era stata invitata per replicare alle accuse fatte nei suoi confronti da Antonella Elia dentro la casa del Grande Fratello vip. E’ accaduto però che un amico di Antonella Elia abbia tirato fuori questa foto della polizia proprio mentre Taylor Mega ... chenews

