Antitrust: contro maxigare Ama su esportazione nessun cartello (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – Non ci fu alcun cartello da parte delle imprese Herambiente S.p.A., Hera S.p.A., Linea Ambiente S.r.l., Linea Group Holding – Lgh S.p.A., A2A S.p.A., Rea Dalmine S.p.A., Sogliano Ambiente S.p.A. e Core-Consorzio Recuperi Energetici S.p.A. che decisero di non partecipare alle due maxigare bandite da Ama nel 2018 (17 febbraio e 14 luglio) per i rifiuti di Roma, la prima per l’esportazione (con trasporto e caricamento) della fos e degli scarti (da smaltire o bruciare negli inceneritori) generati dal trattamento dei suoi due tmb (Rocca Cencia e Salario) e la seconda (ancora piu’ “ricca”) che comprendeva anche l’invio del cdr (per gli inceneritori) e di tutto quel quantativo di indifferenziato che esorbitava la capacita di trattamento dei due tmb della municipalizzata. Lo ha stabilito l’Antistrust con una sentenza di 25 pagine in seguito ... romadailynews

