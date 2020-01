Anche a San Giorgio a Cremano le pietre d’inciampo per ricordare gli ebrei vittime del nazismo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Anche a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, sono state installate le pietre d'inciampo per ricordare gli ebrei vittime del nazismo. Le pietre d'inciampo, quattro in tutto, sono state apposte presso l'istituto scolastico "IC Stanziale" che sorge in via Cappiello per ricordare le vittime sangiorgesi della Shoah. fanpage

