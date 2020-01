Whatsapp down, molte segnalazioni su Twitter (Di domenica 19 gennaio 2020) Whatsapp è down. L’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo avrebbe smesso momentaneamente di funzionare. Sono numerose le segnalazioni degli utenti sui social ed in particolare su Twitter, in merito al non funzionamento della popolare app per ragioni al momento ignote. Accomunati dall’hashtag #Whatsappdown, i messaggi degli utenti giocano sull’ironia per indicare che non è possibile inviare e ricevere messaggi ai propri contatti. Il problema è stato rilevato nella mattinata del 19 gennaio in diverse parti del mondo, Italia compresa. Al momento sono ignote le cause del malfunzionamento. Whatsapp down, le segnalazioni degli utenti Leggi la notizia su notizie

nightscapejin : whatsapp dio cristo stavo spammando una canzone degli a.c.e. ad una mia amica e tu decidi di andare in down ok - honeydrippin_ : Ma non si può fare che Whatsapp sia down ogni due e tre - whippersnvapper : whatsapp è in down proprio come la sottoscritta -