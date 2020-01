Weinstein: Sesso a Hollywood, lo speciale stasera su Crime+Investigation! (Di domenica 19 gennaio 2020) Weinstein: Sesso a Hollywood è lo speciale in cui più di 80 donne accusano l'orco di Hollywood, in onda stasera alle 22:00 su Crime+Investigation. Lo speciale Weinstein: Sesso a Hollywood arriva in prima visione assoluta stasera su Crime+Investigation alle 22.00. Harvey Weinstein era il re di Hollywood: produttore di film campioni d'incassi e premiati con l'Oscar, capo di un vero e proprio impero cinematografico. Ma nel 2017 arriva la bufera: un gruppo sempre più nutrito di donne comincia a denunciare abusi e molestie sessuali subiti ad opera di Weinstein. Le testimonianze aumentano giorno dopo giorno e il re Mida di Hollywood, da tutti rispettato o temuto, si trasforma in un mostro. Collaboratrici, assistenti, segretarie, attrici e giornaliste raccontano la bulimia sessuale del produttore più ... Leggi la notizia su movieplayer

matteop91 : Avrei qualche problemino col titolo del nuovo docu su Harvey Weinstein a breve su Sky: Sesso a Hollywood. No, non… - CI_Italia : #HarveyWeinstein, interviste, testimonianze e ricostruzioni del caso che ha travolto il #produttore… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #Weinstein: Sesso a Hollywood, il documentario il 19 gennaio su Crime + Investigation -