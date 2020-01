Una vita anticipazioni: Lucia rifiuta ancora Samuel, questo matrimonio non s’ha da fare (Di domenica 19 gennaio 2020) Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: cosa succederà nella puntata in onda domani 20 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Acacias 38 che ci rivelano quello che sta per succedere in Spagna. Come avrete visto Samuel ha fallito per la seconda volta. L’Alday ha chiesto a Lucia, questa volta in solitaria, di diventare sua moglie. Le ha dato un bellissimo anello e le ha parlato del grande amore che nutre per lei. Ma Lucia neppure questa volta ha accettato e anzi, sembra essere ancora più distaccata. Di questo se ne stanno accorgendo un po’ tutti e Samuel lo ha di certo notato. Sa che Lucia è di nuovo molto vicina a Telmo dopo quello che fatto per Celia e Felipe e vuole a tutti i costi che la giovane lo dimentichi e che volti pagina insieme a lui. Ma deve essere paziente perchè un passo falso potrebbe far cadere la ragazza tra le braccia del ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

matteosalvinimi : #Salvini: Sapete qual è la cosa che mi scalda di più il cuore? In tutte le piazze che ho girato, ho trovato una mar… - welikeduel : 'Non mi candido, ma continuo a far politica più forte di prima. Solo l'uguaglianza potrà farci vivere una vita degn… - matteosalvinimi : #Salvini: Quello del 26 gennaio non è semplicemente un voto, è una scelta di vita. ?? ??#Maranello #26gennaiovotoLega -