Teo Teocoli e la lunga pausa dalla tv: “Mi rifiutavano pure come ospite” (Di domenica 19 gennaio 2020) Teo Teocoli e il lungo allontanamento dalla tv: lo sfogo Il dolore provato per l’allontanamento dalla tv è oggi finalmente guarito. C’è stato però un tempo, ben prima che Mara Venier lo richiamasse nel suo Domenica In, in cui Teo Teocoli attaccava alla minima occasione lo spettacolo. Al Fatto Quotidiano il comico si tolse parecchi sassolini dalla scarpa, deluso per il trattamento ricevuto da Fabio Fazio. Fu scottato dal mancato invito mentre il conduttore genovese conduceva Sanremo. Insieme hanno fatto due kermesse strepitose e lui diede l’anima, aggiungeva Teo Teocoli. Gli sarebbe bastato una chiamata l’anno precedente, una semplice stretta di mano all’Ariston, due chiacchiere. Non è accaduto. Allora veniva dall’incontro con la Venier, un’amica. Si era proposto lui, ma essendo la prima puntata c’era il tipico casino degli inizi e lui si sentì un po’ in trasferta. Da dieci anni ... Leggi la notizia su kontrokultura

