Sono Le Venti, dal 20 gennaio su NOVE arrivano le news giornaliere di Peter Gomez (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono Le Venti, da lunedì 20 gennaio su NOVE arriva la striscia quotidiana di news condotta da Peter Gomez: “una selezione delle notizie diversa.” (VIDEO) Entrando con prepotenza nella classica fascia televisiva dedicata ai TG, il canale NOVE da lunedì 20 gennaio alle 20:00 appunto proporrà Sono Le Venti. Un nuovo programma d’informazione che sarà condotto da Peter Gomez, direttore della versione online de Il Fatto Quotidiano. Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, Gomez ci racconta come sia difficile, andando in onda da Milano, avere dei politici in studio. Ma in realtà l’obiettivo principale del programma è chiamare degli ospiti che: “Sono legati molto alla cronaca. Succede qualcosa e io vorrei una persona che parla di quell’argomento.” L’obiettivo del programma, racconta Gomez è quello di realizzare: “una ... Leggi la notizia su dituttounpop

petergomezblog : Peter Gomez ci presenta #sonoleventi: “Il giornalismo deve rialzare la schiena' - - JohnHard3 : Sono le venti, Peter Gomez punta sull’attualità e l’approfondimento con “l’informazione che si vede”. Dal 20 gennai… - Danireport : RT @petergomezblog: Peter Gomez ci presenta #sonoleventi: “Il giornalismo deve rialzare la schiena' - -