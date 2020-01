Simona Ventura finisce in grossi guai, arriva il processo: ecco cosa le è successo (Di domenica 19 gennaio 2020) Simona Ventura finisce nei guai Ebbene sì, anche Simona Ventura è finita nei guao col fisco. La conduttrice torinese che dallo scorso settembre è impegnata in televisione con Settimana Ventura, nel 2019 venne rinviata a processo per la dichiarazione infedele dei redditi. In poche parole la professionista Rai non ha pagato le tasse per un importo pari e mezzo milione di euro. Nel dettaglio, la compagna di Giovanni Terzi, stando all’inchiesta in corso, invece di far mostrare tutte le sue entrate ed uscite in una dichiarazione dei redditi come persona fisica, Mentre lei li ha fatti spuntate come una società, ovvero la Ventidue srl. Tutto questo risale al periodo compreso tra il 2012 e il 2015 e durante il procedimento l’ex moglie di Stefano Bettarini era riuscita ad ottenere la rateizzazione del suo debito col fisco. Visto che non continuava a pagare, il Pubblico Ministero gli ... Leggi la notizia su kontrokultura

Moixus1970 : RT @zazoomnews: Sanremo Amadeus: Non sono sessista. Ho fatto il valletto di Simona Ventura - #Sanremo #Amadeus: #sessista. #fatto https:/… - KontroKulturaa : Simona Ventura finisce in grossi guai, arriva il processo: ecco cosa le è successo - - zazoomnews : Sanremo Amadeus: Non sono sessista. Ho fatto il valletto di Simona Ventura - #Sanremo #Amadeus: #sessista. #fatto -