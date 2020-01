Secondo Salvini l’antisemitismo non è colpa dell’estrema destra, ma dei migranti islamici (Di domenica 19 gennaio 2020) Ridurre qualsiasi questione a un semplicistico slogan politico è uno degli sport preferiti di Matteo Salvini. Oggi a chi tocca? All’antisemitismo che, Secondo il segretario della Lega, sarebbe «colpa dei migranti di fede musulmana». Nell’ambito di un’intervista rilasciata al quotidiano israeliano Israel Ha-Yom Salvini ha anche espresso la sua opinione su una delle questioni di geopolitica più complicate e controverse al mondo: il riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele. Per Matteo Salvini è un sì, proprio come per Donald Trump a suo tempo, ma a una sola condizione: dovrà prima diventare premier. LEGGI ANCHE>>> Salvini ringrazia Trump per aver eliminato «un pericoloso terrorista islamico» (ma Soleimani aveva combattuto l’Isis) Se l’antisemitismo si rafforza per Salvini la colpa è del fanatismo islamico Badate bene: non l’estrema destra, ... Leggi la notizia su giornalettismo

borghi_claudio : Nei discorsi di Salvini c'è quella pulizia, spontaneità, quel convinto amore per le terre che visita che penso sia… - welikeduel : 'La mamma, il papà, la famiglia, il parmigiano...': i valori di Salvini secondo il gggenio @makkox #propagandalive - LegaSalvini : #Borgonzoni: Secondo questo ospite gli episodi di VIOLENZA omofoba sono aumentati a causa di Salvini! Sono allibita… -