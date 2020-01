Sci alpino, Marta Bassino è terza nel parallelo di Sestriere davanti a Brignone e Goggia! Vittoria a sorpresa per Clara Direz (Di domenica 19 gennaio 2020) Il primo gigante parallelo della storia della Coppa del Mondo di sci alpino femminile non è stato certo avaro di emozioni. La gara del Sestriere, con la sua formula a tabellone tennistico per le 32 protagoniste che si erano qualificate, ha regalato grande suspense con eliminazioni anticipate che hanno fatto rumore, come quelle della slovacca Petra Vlhova e della statunitense Mikaela Shiffrin, quindi con le italiane che hanno fatto la voce grossa ma, proprio nel momento di andare a raccogliere quanto seminato, si sono fatte beffare in semifinale da due atlete non di primissima fascia, che sono andate a giocarsi tra di loro il successo finale. Ha vinto, e centrato il primo successo della carriera, la francese Clara Direz che ha piegato l’austriaca Elisa Moerzinger. Sul podio assieme a loro si è issata Marta Bassino che nella finale per il terzo e quarto posto ha superato Federica ... Leggi la notizia su oasport

