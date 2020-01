Royal Family, Netflix tenta il ‘colpo Harry e Meghan’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Netflix, c’è interesse per Harry e Meghan. Dalla prossima primavera i duchi saranno ‘liberi’ dagli impegni e dai vincoli reali. Netflix cerca il colpo Harry e Meghan. Il colosso dello streaming avrebbe messo nel mirino gli ex reali che dalla prossima primavera non avranno più obblighi legati al loro status di appartenenti alla famiglia Reale. Gb, Netflix pensa a Meghan ed Harry Ted Sarandos ha confermato l’interessamento di Netflix per Harry e Meghan. Al momento non ci sarebbe nulla di concreto ma solo un inevitabile interesse per la coppia più discussa del momento. E stando alle indiscrezioni di stampa, i duchi non disprezzerebbero un’esperienza nel mondo dello spettacolo. Un ritorno alle origini per Meghan, una nuova avventura per l’eclettico Harry, con i due che potrebbero seguire le orme d Barack e Michelle Obama. MEGHAN MARKLE E ... newsmondo

MerlaXO : RT @itsmwengo: Comunque Ilary Blasi e Francesco Totti sono la nostra royal couple, royal family, royal tutto #CTCF - NewsMondo1 : Royal Family, Netflix tenta il ‘colpo Harry e Meghan’ - VanityFairIt : La sua destinazione finale sarebbe Los Angeles. Ma ora non può ancora andarci a vivere (e non per colpa della Roya… -