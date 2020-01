Roma, Spinazzola: «Una follia dire che sono rotto. Penso solo ai giallorossi» (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, Spinazzola parla dopo il Genoa: «Settimana intensa. Ho girato tante squadre, una follia dire che sono rotto. Ora Penso ai giallorossi» Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport immediatamente dopo il successo ottenuto contro il Genoa. Queste le parole del giallorosso: «È stata una settimana intensa, volevo giocare una grande partita e vincere. Ora pensiamo alla Juve, poi c’è il derby. Ogni giocatore vuole il meglio per sé, così come per la squadra. Vogliamo essere al cento per cento e aiutare la squadra, sono soddisfatto. Sto bene, ho girato belle squadre e sto alla Roma. Mi sembra una follia dire che sono rotto, ho corso tanto oggi. Penso solo alla Roma, da domani prepariamo la settimana». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

