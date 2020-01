Paola e Chiara insieme in Tv ma niente reunion: “Dividersi è malinconico, ma il percorso era finito” (Di domenica 19 gennaio 2020) Paola e Chiara Iezzi tornano a farsi vedere insieme in pubblico, ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. A dispetto di quanto sembri non c'è alcuna intenzione di ricongiungersi artisticamente, visto che entrambe stanno seguendo strade separate, ma la scelta di separarsi non ha intaccato il loro affetto: "Siamo una famiglia e questo resta per tutta la vita". fanpage

