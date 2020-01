Nina Moric asfalta la mamma di Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nina Moric ha asfaltato la mamma del suo ex fidanzato Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso. La donna ha provato a difendere, senza successo, suo figlio La modella croata Nina Moric a Live Non è la d’Urso è tornata sul piccolo schermo degli italiani per difendere la sua versione dei fatti. Mentre la … L'articolo Nina Moric asfalta la mamma di Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - RebeccaMazzante : RT @Viperissima_: ++ Ore 23:39 - Dopo aver visto la madre di Favoloso e Nina Moric a live #noneladurso, la Oxa ha nuovamente lasciato l'Ita… - JessyRelly : RT @Viperissima_: ++ Ore 23:39 - Dopo aver visto la madre di Favoloso e Nina Moric a live #noneladurso, la Oxa ha nuovamente lasciato l'Ita… -