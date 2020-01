Moreno Merlo: chi è, foto, Paola Caruso, Instagram, Veronica Graf (Di domenica 19 gennaio 2020) Moreno Merlo è un modello, nato nel 1989, proveniente da Moncalieri, paese in provincia di Torino. Nell'ambiente della moda, oltre che come modello, Moreno Merlo ha lavorato anche come sales manager. A livello televisivo, Moreno Merlo è noto per aver preso parte ad un'edizione di Temptation Island, docu-reality estivo di Canale 5, nel ruolo di tentatore. Moreno lavora anche come dj.Nel 2019, si è parlato spesso di Moreno Merlo perché ha avuto una relazione con la showgirl Paola Caruso. Moreno Merlo, insieme alla Caruso e al figlio di quest'ultimo, Michelino, sono stati ospiti insieme a Domenica Live.Moreno Merlo: chi è, foto, Paola Caruso, Instagram, Veronica Graf 19 gennaio 2020 06:00. Leggi la notizia su blogo

