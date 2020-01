Liverpool Manchester United, Klopp: «Dominata tutta la gara» (Di domenica 19 gennaio 2020) Liverpool Manchester United, Klopp commenta il successo: «Abbiamo dominato il gioco per l’intera gara, sono contento» Il Liverpool non si ferma più. I Reds hanno vinto col Manchester United in quello che è un classico del calcio inglese, grazie alle reti di Van Djik e Salah. Al termine della gara Jurgen Klopp ha commentato il successo: «Sono contento, per quasi l’intera gara siamo stati molto brillanti, abbiamo dominato il gioco, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo messo davvero tanta energia. In una giornata normale avremmo segnato già tre gol nel primo, ma lo United ha qualità e alla fine abbiamo dovuto anche difendere». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

