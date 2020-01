Januzaj Roma, l’agente: «I giallorossi sono interessati» (Di domenica 19 gennaio 2020) Adnan Januzaj è nel mirino della Roma: ecco le parole dell’agente sul suo possibile arrivo nella squadra giallorossa Adnan Januzaj è sempre un obiettivo per la fascia della Roma. L’agente del belga, Dirk De Vriese, ha dichiarato a siamolaRoma.it che è vivo l’interesse dei giallorossi, apprezzando il club capitolino e la sua storia. «Sì, la Roma è interessata, ma non posso fornire altri dettagli. Parliamo di un grande club quindi se ci fosse la possibilità di un trasferimento non diremmo di no». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

