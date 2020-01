Gattuso come Zeman, 4 sconfitte nelle prime 5 sulla panchina del Napoli (Di domenica 19 gennaio 2020) Disastroso record che spetta al nuovo allenatore del Napoli Rino Gattuso che, con la sconfitta di questa sera al San Paolo contro la Fiorentina, colleziona la quarta sconfitta nelle prime 5 gare sulla panchina azzurra. Un rendimento negativo che ha pochi precedenti nel club azzurro come ha riportato Opta 4 – Prima di Gennaro #Gattuso, l’ultimo allenatore ad aver perso 4 delle prime 5 gare alla guida del #Napoli in Serie A è stato Zdenek Zeman nel 2000. Tribolato. #NapoliFiorentina — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 18, 2020 L'articolo Gattuso come Zeman, 4 sconfitte nelle prime 5 sulla panchina del Napoli ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

