E Salvini si porta i leghisti toscani per riempire la piazza di Maranello (Di domenica 19 gennaio 2020) Carmelo Lopapa su Repubblica racconta oggi che il migliaio di leghisti che ha riempito la piccola piazza della Libertà di Maranello non veniva soltanto dalla zona ma è stato portato dalle regioni vicine, soprattutto dalla Toscana: Qui a Maranello invece, dove tutto è rosso – dal Cavallino rampante che campeggia perfino nelle rotonde, al museo della Ferrari padrona di casa – tanta gente di destra sotto il municipio non si era mai vista, raccontano. Cade nel vuoto giusto l’appello del capo a “vestire di rosso”: colore che campeggerà sullo sfondo del palco, sul suo cappellino da ferrarista del sabato pomeriggio, sulle bandierine pro-Borgonzoni, ma non negli abiti degli infreddolliti militanti. Che sono comunque parecchi. Anche perché in tanti portati con i pullman dalle regioni vicine, Toscana soprattutto. Altri al seguito dei governatori venuti sul palco per questa sorta di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

NicolaPorro : I giornali sguazzano nella contrapposizione tra #Papi. La #magistratura decide che il #cellulare porta il #tumore,… - F_DUva : C'è chi pensa che #Salvini si vergogni della sua candidata in #EmiliaRomagna. Ma a chi gli chiede perché non la por… - Noovyis : (E Salvini si porta i leghisti toscani per riempire la piazza di Maranello) Playhitmusic - -