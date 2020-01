Dragon Ball Z Kakarot: Come salire di livello velocemente (Di domenica 19 gennaio 2020) Se state giocando a Dragon Ball Z Kakarot e riscontrate difficoltà nel livellare con il personaggio, allora siete nel posto giusto. Quest’oggi vi forniremo dei consigli che potrebbero tornarvi utili per livellare velocemente. Come livellare in Dragon Ball Z Kakarot In Dragon Ball Z Kakarot è possibile guadagnare esperienza in molteplici modi. Grazie all’esperienza accumulata si livella il personaggio e di conseguenza si migliorano le statistiche, con la possibilità di sbloccare nuove abilità. Livellare in Dragon Ball Z Kakarot è tutt’altro che semplice se non si esplora gli scenari da cima a fondo. Per guadagnare esperienza dovrete portare a termine le missioni o attività secondarie, divorare dei sostanziosi e completi pasti, affidarvi agli emblemi dell’Anima, ma procediamo per gradi. Esplorando gli ... Leggi la notizia su gamerbrain

