Ci sono stati arresti e scontri tra manifestanti e polizia a Hong Kong (Di domenica 19 gennaio 2020) A Hong Kong ci sono stati nuovi scontri tra manifestanti e poliziotti a un corteo che era stato inizialmente autorizzato dalle forze dell’ordine. La manifestazione, a favore di riforme democratiche e contro l’ingerenza del Partito Comunista cinese nel paese, è Leggi la notizia su ilpost

ItaliaViva : .@meb:'Dopo 6 anni in cui tutti dicevano che gli #80euro erano una marchetta elettorale, non solo non sono stati ca… - LaStampa : «Gli era stata diagnosticata tre anni fa dopo essere stato operato di un tumore all'intestino. Gli ultimi mesi sono… - carlosibilia : In tanti l'avevano definita Manovra delle tasse. Sono stati costretti a ricredersi. Fino a 1200 euro in più all'ann… -