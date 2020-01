Calciomercato Milan: Piatek, Suso e Paqueta verso l’addio. Con Udinese ultima gara? (Di domenica 19 gennaio 2020) Quella di oggi potrebbe l’ultima partita allo stadio Meazza di Krzysztof Piatek, Suso e Lucas Paquetà con la maglia del Milan: tre calciatori considerati fondamentali la scorsa estate per il progetto Milan potrebbero ritrovarsi altrove alla fine della sessione di mercato. Il prezzo dei loro cartellini è alto ma Maldini e Boban ascolteranno tutte le offerte per capire come muoversi al meglio in queste ultime settimane di trattative. Leggi la notizia su fanpage

