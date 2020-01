Calcio Napoli, il ritiro dura solo una notte: giocatori a casa dopo l’allenamento mattutino (Di domenica 19 gennaio 2020) Il ritiro del Calcio Napoli, cominciato ieri dopo la pesante sconfitta per 0-2 subita allo stadio San Paolo contro la Fiorentina, è già terminato: ecco il report da Castel Volturno. dopo la gara contro la Fiorentina, il Calcio Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri hanno preparato il match contro la Lazio in programma martedì al San Paolo per il quarto di finale di Coppa Italia (ore 20.45). La squadra ha svolto allenamento in palestra. Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Il gruppo lascerà il Training Center nel pomeriggio per rientrare domani mattina. L'articolo Calcio Napoli, il ritiro dura solo una notte: giocatori a casa dopo l’allenamento mattutino proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

