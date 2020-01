Cagliari, pace fatta con Nandez: clausola da 40 milioni di euro (Di domenica 19 gennaio 2020) pace fatta tra il Cagliari e Nandez: la società rossoblu istituirà una clausola da 40 milioni per il centrocampist uruguaiano pace fatta tra il Cagliari e Nandez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è vicina l’intesa per ritirare le tre cause attualmente in vigore in tribunale, riportando il sereno tra le parti. Non solo, c’è anche una novità in chiave mercato. Il Cagliari potrebbe istituire una clausola di 40 milioni per Nandez, che potrà servire anche da stimolo per il centrocampista. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

