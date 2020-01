Barbara Alberti GFV 4 a rischio squalifica, offese pesanti per Imma Battaglia e Eva Grimaldi (Di domenica 19 gennaio 2020) Barbara Alberti rischia la squalifica, la scrittrice lancia frasi incriminate nei confronti della coppia Grimaldi Battaglia Continuano le discussioni e le sorprese al Grande Fratello Vip, e anche l’ingresso di Barbara Alberti ha portato scompiglio. La famosa scrittrice e giornalista potrebbe essere a rischio squalifica per delle frasi offensive dette nella casa. Dopo l’espulsione dalla casa di Salvo Veneziano, quindi, potrebbero esserci altri concorrenti pronti per essere messi alla porta, e la Alberti è tra questi. Tutto quello che viene detto dentro la grande casa non passa infatti inosservato, e i telespettatori sembrano ancora più attenti degli altri anni. Sono stati proprio i telespettatori a segnalare che la Alberti ha pronunciato frasi troppo forti nei confronti di alcune persone. La prima persona presa di mira dalla giornalista è stato Pasquale Laricchia, poi ha usato ... Leggi la notizia su kontrokultura

MarioManca : «Si tratta di uno stupro verbale. Una ragazza bella e libera invece di suscitare ammirazione e divertimento suscita… - lapinella : Barbara Alberti. Come non amarti in ogni tua singola parola. #gfvip2020 #GFVIP - GrandeFratello : Barbara Alberti... come non l'avete mai vista ?????? #GFVIP -