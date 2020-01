Australia | dopo gli incendi i violenti temporali

Australian Open 2020 - Matteo Berretini dopo l’esordio vincente : “Mi ero fatto male alla caviglia - ma tutto bene. Sono contento di come ho giocato” : Matteo Berrettini può essere decisamente soddisfatto per il suo esordio agli Australian Open 2020 di tennis. Il romano (n.8 del mondo) si è imposto con grande autorevolezza contro l’Australiano Andrew Harris (n.162 del mondo) con lo score di 6-3 6-1 6-3 in 1 ora e 56 minuti di partita. Un match molto convincente sotto il profilo dell’atteggiamento quello disputato da Matteo, particolarmente efficace anche con il rovescio, il colpo ...

Koala in Australia : dopo gli incendi sono a rischio alluvioni : Non c’è pace per i Koala Australiani che sono riusciti a sopravvivere ai devastanti incendi che hanno messo in ginocchio l’intero paese, adesso sono a rischio per le inondazioni. Se da un lato, le piogge torrenziali che stanno cadendo in questi giorni sull’Australia hanno concesso un po’ di tregua ai vigili del fuoco impegnati nello spegnimento degli incendi che hanno distrutto il paese, dall’altro stanno mettendo a ...

Australia : la pioggia concede una tregua dopo gli incendi : Gli incendi che hanno devastato l’Australia hanno provocato la morte di almeno 28 persone e di un miliardo di animali, oltre alla distruzione di oltre duemila case. La pioggia caduta in queste ore ha ripulito l’aria dalle polvere sottili e offerto un po’ di pace. Le bombe d’acqua hanno colpito specialmente le regioni meridionali del Paese, in particolare il Galles del Sud, la cui capitale è Sydney. Questa è anche una ...

Australia : arbusti iniziano a ricrescere dopo gli incendi boschivi che stanno devastando il continente : Una notizia che fa crescere la speranza nel cuore degli Australiani e in tutte quelle persone affrante per cio’ che è accaduto e sta accadendo in Australia. La bella notizia arriva dalle coste del Nuovo Galles del sud, a Kulnura con precisione. Due fotografi Australiani Mary Voorwinde e Murray Lowe, sono riusciti a fare degli scatti memorabili, nei quali mostrano che la natura, nonostante i bruttissimi colpi subiti nell’ultimo ...

ATP Cup 2020 : l’Australia è la prima semifinalista. Battuta la Gran Bretagna dopo una sfida epica : L’Australia è la prima semifinalista dell’ATP Cup 2020. I padroni di casa hanno sconfitto nei quarti di finale la Gran Bretagna per 2-1 al termine di un quarto di finale davvero epico. Il punto decisivo è arrivato dal doppio, con la coppia formata da Alex De Minaur e Nick Kyrgios che si è imposta per 18-16 al super tie-break contro Murray/Salisbury. Tanti i rimpianti per i britannici, che hanno avuto anche quattro match point in un ...

La foto di mamma koala e il suo piccolo ricoverati dopo gli incendi in Australia : la loro storia è un’altra : Tra le tante foto diffuse per parlare degli incendi in Australia, che trovate facilmente cercando le condivisioni fatte con l’hashtag #PrayForAustralia o #Pray4Australia, c’è quella del piccolo koala che abbraccia la mamma mentre questa viene curata dai veterinari e fatta respirare con la mascherina: Le foto originali vennero pubblicate in un articolo di Ryan Broderick su Buzzfeed il 9 giugno 2015. La storia riguarda ...

LIVE Sport - Atp Cup - Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA : Alonso 8° dopo 100 km nella Dakar - Australian Open 2020 ok : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 8 gennaio: orari e programma 9.55 Dakar – Al km 243 tra le moto comanda l’Australiano Price, in sella alla KTM, con 1’41” di vantaggio sull’argentino Benavides (Honda) e 1’55” sul cileno Cornejo Florimo (Honda). Ha perso posizioni lo statunitense Brabec, quinto a 2’50” dalla vetta. 9.37 TENNIS – L’Australian ...

Australia - richiamati 3000 riservisti contro i roghi. La più grande mobilitazione del dopo guerra : È una vera e propria guerra quella che si sta combattendo in Australia contro le fiamme che da giorni distruggono e uccidono nel sud-est. Una catastrofe che ha indotto il premier Scott Morrison a richiamare 3.000 riservisti per far fronte alla crisi. La più grande mobilitazione del dopoguerra. Decine di migliaia di persone sono state evacuate da tre Stati, mentre due persone sono morte nella notte fra venerdì e sabato Kangaroo Island, lungo la ...

