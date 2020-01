Virus misterioso in Cina: 4 nuovi casi confermati (Di sabato 18 gennaio 2020) Ci sono altre 4 nuove infezioni confermate in seguito all’identificazione di una misteriosa malattia polmonare nella città cinese di Wuhan. Il numero ufficiale di casi in città sale così a 45, secondo quanto riferito oggi dalle autorità sanitarie, anche se alcuni scienziati britannici sostengono che il numero possa essere molto più alto, addirittura oltre 1.700 casi. Finora la malattia, provocata da un nuovo tipo di coronaVirus, ha causato la morte di 2 pazienti. 5 casi sono stati descritti come gravi. Dopo la conferma di alcuni casi di infezione in Giappone e Thailandia, in viaggiatori che provenivano da Wuhan, per precauzione i Paesi asiatici vicini alla Cina hanno introdotto controlli per la febbre negli aeroporti. Anche gli scali statunitensi di New York, San Francisco e Los Angeles hanno introdotto controlli sanitari per i viaggiatori in arrivo da Wuhan. Secondo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

