Violento terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 6, nessun allarme tsunami [MAPPE e DATI] (Di sabato 18 gennaio 2020) Un terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter ha colpito oggi la provincia Indonesiana di Papua (est): lo ha annunciato l’Istituto americano di geofisica (USGS). Il sisma si è verificato a 158 chilometri dalla capitale provinciale Jayapura, a una profondità di 34 chilometri (vedi MAPPE nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Al momento non è stato lanciato alcun allarme tsunami. Nel 2018, un terremoto di magnitudo 7,5 seguito da uno tsunami sull’isola di Celebes ha devastato la regione di Palu, nella stessa area, provocando oltre 4.300 morti e dispersi. L'articolo Violento terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 6, nessun allarme tsunami MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

caritas_milano : 'Io ricordo le macerie, il fango, l'oscurità, il battere della piaggia sulle tende la febbre che era negli occhi de… - gentedgibellina : RT @Raicomspa: Nella notte tra il 14 e 15 gennaio 1968 un violento terremoto colpì il Belice e rase al suolo interi paesi. A memoria di que… - Francynapat : RT @caritas_milano: 'Io ricordo le macerie, il fango, l'oscurità, il battere della piaggia sulle tende la febbre che era negli occhi dei so… -