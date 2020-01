Venezia-Fortitudo Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Si giocherà questa sera uno dei quattro anticipi del campionato di Serie A 2019-2020 per quel che concerne la seconda giornata di ritorno, e diciannovesima generale. L’Umana Reyer Venezia ospita al Taliercio la Pompea Fortitudo Bologna; le due squadre provengono da momenti differenti sul breve termine. La formazione di Walter De Raffaele, infatti, giunge dal doppio successo di Trieste (72-81) in campionato e contro Brescia (68-60) in EuroCup, mentre quella di Antimo Martino si è trovata dalla parte sbagliata della storia nella prima giornata di ritorno, quando Pesaro ha sbancato il PalaDozza per 77-80 provocando la prima vittoria della VL in stagione dopo ben 16 sconfitte consecutive. All’andata a spuntarla furono i biancoblu per 89-82, quando in campo c’era DeShawn Stephens al posto dell’infortunato Henry Sims, oggi insostituibile sotto canestro per i bolognesi. ... Leggi la notizia su oasport

news_bologna : Fortitudo, trasferta durissima a Venezia - fedescozia : RT @bolognabasket: Il prepartita di @REYER1872 - #Fortitudo - Dave_Trebbi : RT @DaRonz82: Fortitudo domani a Venezia senza Stipcevic e Daniel #LBA #basket -