Sci, gigante Sestriere alla Brignone

Vittoria al cardiopalmo per Federicaneldelconcluso ex aequo con la slovacca Vlohva e davantileader di classifica Shiffrin a un centesimo. Federica aveva concluso in testa anche la prima manche. Finale thriller con l'azzurra che perde tanto nella parte centrale ma poi recupera nel finale. Chiudono tra le prime dieci anche Sofia Goggia e Marta Bassino, rispettivamente nona a e decima. Buona seconda manche per Irene Curtoni che rimonta 10 posizioni ed è 18.ma.(Di sabato 18 gennaio 2020)