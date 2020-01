Regionali Puglia, voci e ipotesi sul candidato di Renzi contro Emiliano: da Stefàno a Vernola fino a Carofiglio niente conferme né smentite (Di sabato 18 gennaio 2020) L’onda lunga partita dall’ex premier Matteo Renzi non si placa e agita le acque nel centrosinistra pugliese. Dopo lo strappo sul candidato alle prossime Regionali di maggio, scatta il toto nome. Chi cioè sarà il “fratello coltello”, pronto a sfidare il governatore uscente. I nomi si susseguono da ore. In lizza l’ipotesi di Dario Stefàno, vicepresidente dei senatori Pd, in ottimi rapporti con Renzi e da tempo critico verso Michele Emiliano. Ma l’ex assessore pugliese non conferma e non smentisce. “Non lo so, sono stato una settimana a letto con la febbre. Non so neanche cosa stia succedendo”, risponde sbrigativo a ilfattoquotidiano.it. Sorride Gianrico Carofiglio, ex magistrato, ex senatore Pd e scrittore di successo, alla domanda sulla possibilità che sia lui il nome di Italia Viva per la Puglia. Ma non risponde, così come decide di non commentare la decisione di Renzi di staccare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

