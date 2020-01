Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Sagittario: scopriamo quali sono le previsioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Oggi vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 per quanto riguarda i nati sotto il segno del Sagittario. quali sono le previsioni su amore, lavoro e salute per questo segno? In amore Venere torna a essere in aspetto positivo e dunque finiscono le polemiche, si può trovare un nuovo amore. Nel lavoro si potranno confermare le scelte fatte nel mese precedente e anche una vendita può andare a buon fine. La salute è caratterizzata da una maggiore stabilità emotiva in questo periodo dell’anno. Ecco di seguito l’Oroscopo dettagliato. Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Sagittario: cosa ci dicono le stelle di questo segno per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute Amore – Venere torna a essere favorevole per i nati sotto il segno del Sagittario e dunque si può mettere fine a determinate polemiche. I nati sotto il segno del ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

