Napoli, è un incubo senza fine: al San Paolo vince anche la Fiorentina (Di sabato 18 gennaio 2020) Numeri da incubo per il Napoli targato Gattuso: quattro partite, una solo vittoria e tre sconfitte, due delle quali consecutive. Non è messa tanto meglio la Fiorentina, che non vince in... Leggi la notizia su ilmattino

tulipanobiancon : Sono untì tifoso juventino ma vedere il San Paolo vuoto è un incubo per chi ama il calcio come me.Napoli merita mol… - liveloveloris : Il tridente da incubo #meme #football #Napoli #smudgethecat #BabyYoda #ihatekidfromiceage #mertens #callejon… - CuoreIschitano : Mister mi sei piaciuto molto in conferenza stampa,dimostrando di avere le palle, quando hai parlato degli amici deg… -