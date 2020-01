Morte Anastasi, il figlio: “Papà malato di Sla. Ha deciso lui di andarsene” (Di domenica 19 gennaio 2020) Pietro Anastasi malato. Il figlio dell’ex attaccante svela: “Papà era malato di Sla, ha deciso lui di andarsene. Soffriva troppo”. VARESE – Pietro Anastasi era malato di Sla. A rivelarlo è stato il figlio Gianluca ai microfoni dell’Ansa: “Papà lo ha scoperto tre anni fa dopo essere stato operato di un tumore all’intestino. Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ha deciso lui di andarsene con una sedazione assistita per poter morire serenamente. Ha chiamato mamma e ci ha detto di volerla subito“. Pietro Anastasi malato: “E’ morto in 40 minuti” Il figlio dell’ex attaccante ha raccontato il lungo calvario del padre: “Tutto è cominciato tre anni fa con dei dolori al braccio e alla gamba. Abbiamo fatto degli esami che hanno portato alla luce un tumore all’intestino ma il problema non si era risolto. ... Leggi la notizia su newsmondo

