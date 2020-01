Montecorvino Rovella, sicurezza scuole: tre interventi finanziati (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMontecorvino Rovella (Sa) – Il Miur ha pubblicato la graduatoria degli interventi finanziati relativi alle verifiche strutturali dei solai e dei controsoffitti delle scuole. In tale graduatoria il Comune di Montecorvino Rovella è risultato essere destinatario di tre finanziamenti, da 7mila euro cadauno, per altrettante verifiche che saranno effettuate presso la scuola elementare di San Martino, la scuola infanzia di Sant’Eustachio e l’istituto scolastico di Gauro. “Confermiamo la nostra attenzione nei confronti della sicurezza dei nostri bambini – sottolinea il sindaco, Martino D’Onofrio – che vanno messi in condizione di fruire in totale serenità dei plessi scolastici del territorio. I finanziamenti ricevuti rappresentano una tappa del percorso che l’amministrazione ha improntato per la messa in sicurezza ... Leggi la notizia su anteprima24

