Milano, Sala: “Entro 2030 stop fumo all’aperto” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un incontro con diverse persone nel quartiere Isola ha spiegato che entro il 2030 verrà imposto il divieto di fumare alle pensiline dei bus e tram. Approvazione il prossimo marzo. Milano, divieto di fumo per il clima Il comune di Milano è in prima linea nella lotta all’inquinamento. In un incontro tenuto al quartiere isola di Milano, il sindaco della città Giuseppe Sala ha dichiarato che entro 10 anni verrà ufficializzato il divieto di fumo all’aperto: “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto. Subito o a breve alle fermate dell’autobus o durante le code per i nostri servizi non si fumerà“. Questo provvedimento è inserito all’interno del Regolamento Aria-Clima che sarà discusso nel breve termine dal Consiglio Comunale e che Sala spera possa essere già approvato ed entrare in vigore il ... Leggi la notizia su notizie

