LIVE Virtus Bologna-Pistoia 90-60, Serie A basket 2020 in DIRETTA: netta vittoria della capolista che preserva l’imbattibilità in casa (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.17 Top Scorer, Virtus: Giampaolo Ricci con 22 punti; Pistoia: Terran Petteway con 16 punti. 22.16 La Virtus domina nettamente il match del PalaDozza e infligge un passivo di 30 ad una OriOra Pistoia quasi mai veramente in partita e alla quarta sconfitta consecutiva in campionato. FINISCE QUI! 90-60 2/2 Brandt. Anche Bologna va in bonus, liberi di Brandt. 90-58 SCHIACCIATA DI COURNOOH. 88-58 Baldi Rossi appoggia al vetro in contropiede. 86-58 2/2 per l’ex Udine e Montegranaro. Pistoia esaurisce il bonus a 1’32” dalla sirena, liberi per Nikolic. 84-58 1/2 per l’ex AEK Atene. Terzo fallo personale di Brandt (terzo di squadra per Pistoia nel quarto periodo), Hunter in lunetta. 83-58 BALDI ROSSI dall’angolo su assist di Cournooh. 80-58 TRIPLA di Salumu, solo retina per il belga. 80-55 Jumper di Vince Hunter. ... Leggi la notizia su oasport

