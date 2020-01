LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 80-70, Serie A basket 2020 in DIRETTA: la Reyer vince la partita-playoff! Ai campioni in carica il match contro la Fortitudo (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. 22.39 La Reyer Venezia vince 80-70 contro la Fortitudo Bologna nel match spareggio dei playoff. La sfida del sabato sera si conclude in favore dei campioni in carica che superano meritatamente gli avversari grazie alla grande mira dall’arco di Chappell e Filloy: non bastano le fiammate di Aradori e Robertson che a tratti portano speranza agli emiliani. Continua la crisi della Pompea: Venezia supera gli emiliani in classifica. FINE QUARTO QUARTO 80-70 Ultimo timeout per Pompea. 80-70 +10 di Venezia; 2/2 di Filloy. 78-70 Timeout casalingo. 78-70 Freddo anche Robertson in lunetta. 78-68 2/2 di in lunetta di Filloy. +10 Venezia. 76-68 Cinciarini sfonda sotto canestro: timeout Reyer. 76-66 2/2 in lunetta di Cinciarini. 76-64 Bramos sfonda in area. 74-64 2/2 di Leunen in lunetta. 74-62 ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 33-33 Serie A basket 2020 in DIRETTA: ritmi altissimi a Venezia! - #Venezia-Fortitu… - zazoomblog : LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 49-48 Serie A basket 2020 in DIRETTA: equilibrio in Laguna veneta! - #Venezia-Forti… - zazoomnews : LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 0-0 Serie A basket 2020 in DIRETTA: si comincia in Laguna veneta! - #Venezia-Fortit… -