Le Sardine sfrattate da Bibbiano: «Lasciate la piazza a Salvini» (Di sabato 18 gennaio 2020) Bibbiano, comune della provincia di Reggio Emilia, in Emilia Romagna, è finito suo malgrado al centro di una querelle politica tra le Sardine e Matteo Salvini. La Lega aveva infatti previsto di tenere un comizio di chiusura della campagna elettorale (a cui parteciperebbero Matteo Salvini e la candidata presidente Lucia Bergonzoni) per il prossimo 23 gennaio proprio nel piccolo centro emiliano, salvo poi scoprire che la piazza, quel giorno, è occupata dalle Sardine. È stato Mattia Santori, leader del movimento, a firmare due settimane fa un modulo e a consegnarlo in prefettura per richiedere la disponibilità all’uso dello spazio. Ma c’è un colpo di scena. LEGGI ANCHE –> Allarme bomba, le autorità a Lega e Sardine: «Non venite a fare comizi qui» La questura alle Sardine: «Lasciate la piazza a Salvini» Secondo un’indiscrezione pubblicata sulle pagine del Fatto ... Leggi la notizia su giornalettismo

