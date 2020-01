Fumo a bordo: paura su aereo partito da Olbia e costretto al rientro (Di sabato 18 gennaio 2020) Momenti di paura ieri a sera a bordo di un aereo della compagnia Air Italy partito da Olbia e diretto a Roma Fiumicino. Poco dopo il decollo, attorno alle 20, è stato segnalato del Fumo nella parte posteriore del velivolo. Il comandante ha immediatamente invertito la rotta chiedendo di effettuare un atterraggio di emergenza. L’aereo è rientrato al Costa Smeralda senza problemi. Nessun ferito tra i passeggeri e il personale di bordo.L'articolo Fumo a bordo: paura su aereo partito da Olbia e costretto al rientro Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

