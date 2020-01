Fiumicino, maestre sotto accusa rientrano all’asilo. I genitori organizzano una manifestazione di protesta (Di sabato 18 gennaio 2020) A giugno erano state accusate di maltrattamenti fisici e psicologici ai danni di alcuni alunni dell’asilo “L’Isola dei tesori” di Fiumicino. Ora sono state reintegrate a scuola in attesa del processo che dovrebbe svolgersi entro fine mese. Si tratta di due insegnanti che in questi giorni sono tornate a mettere piede, seppur con funzioni diverse dall’insegnamento, nella struttura di via Coni Zugna. Una decisione che ha sollevato gli animi dei genitori degli alunni che sono scesi in piazza con un vero e proprio corteo al grido di “Noi siamo solo bambini”. Per una mattinata le strade attorno alla scuola si sono riempite di palloncini colorati e cartelli con slogan per dire no al rientro delle maestre. Dall’indignazione scoppiata in Rete tra i genitori si è passati ad una manifestazione che ha coinvolto anche l’assessora alle politiche sociali Anna Maria Anselmi: “Non si tratta di maestre ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

