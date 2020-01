Cormezz: si riapre l’affare Tsimikas, sganciato dalla cessione di Ghoulam (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro per rinforzare anche quel reparto e segue da tempo Tsimikas dell’Olympiakos, ma il suo arrivato era dato come subordinato alla partenza di Ghoulam che non riesce più a ritornare ai livelli di prima dell’infortunio. L0edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta un’interessante novità riguardo all’affare del difensore greco Il Napoli insiste per Tsimikas dell’Olympiakos, l’esterno greco ha dato anche qualche indizio sui social della possibilità di un trasferimento e potrebbe essere acquistato anche senza la partenza di Ghoulam: dalle liste verrebbe escluso Malcuit ma è necessaria comunque la cessione di Younes. L’Olympiakos chiede 16 milioni di euro, il Napoli prova a far abbassare il prezzo. L'articolo Cormezz: si riapre l’affare Tsimikas, sganciato dalla cessione di Ghoulam ... Leggi la notizia su ilnapolista

