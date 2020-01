Chiesa: “Abbiamo fatto una grandissima prova. E’ la Fiorentina che vuole il mister” (Di sabato 18 gennaio 2020) Al fischio finale di Napoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn ha parlato Federico Chiesa. Ce la faresti a ricominciare un’altra partita? “Il mister appena arrivato ci ha dato una grande mano a tornare in forma fisica. Corriamo tanto. Oggi siamo tutti stanchi, non so se ricomincerei. Abbiamo fatto una grandissima prova, tutti uniti. E’ la Fiorentina che vuole il mister. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita”. Ci racconti il tuo rapporto con il mister? “Appena arrivato abbiamo parlato e ci siamo trovati subito su cosa vogliamo fare, aiutare la Fiorentina a scalare la classifica perché la situazione non è bella. Volevamo tornare subito alla grande, il mister mi ha parlato e andiamo benissimo”. Stai diventando una seconda punta. “Essendo abituato a giocare sulla fascia devo migliorare, insieme al mister migliorerò per aiutare i miei compagni, ... Leggi la notizia su ilnapolista

susydigennaro : RT @apetrazzuolo: FIORENTINA - Chiesa: 'Abbiamo fatto una grandissima prova, io seconda punta? Devo migliorare tantissimo' - sportli26181512 : #Interviste #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fiorentina, Chiesa: “Abbiamo disputato una grandissima gara… - apetrazzuolo : FIORENTINA - Chiesa: 'Abbiamo fatto una grandissima prova, io seconda punta? Devo migliorare tantissimo' -