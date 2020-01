Bibbiano: piazza alla Lega e non alle Sardine, si applicano le regole della campagna elettorale (Di sabato 18 gennaio 2020) Gli spazi pubblici in campagna elettorale, che spettano prima ai partiti in corsa per il voto con proprie liste rispetto ad associazioni che non hanno candidati coinvolti Leggi la notizia su firenzepost

Agenzia_Ansa : La #Lega e le '#Sardine' si contendono la piazza di #Bibbiano Hanno prenotato lo stesso luogo per il 23 gennaio… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Gennaio: Bibbiano, Sardine sfrattate per dare la piazza a Salvini - matteosalvinimi : Bonaccini del PD FUGGE dai gentiori, noi non taceremo mai! Il 23 gennaio sarà in piazza a Bibbiano, in mezzo alle m… -